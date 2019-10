La Costiera Amalfitana ed il suo fascino oggetto di un articolo di “The Telegraph”

Ancora un importante riconoscimento per la costiera amalfitana, alla quale la rivista “The Telegraph” dedica un articolo mettendo in risalto il suo fascino unico. Ed infatti il titolo utilizzato è proprio “The untrammelled charm of the Amalfi Coast”, ovvero “Il fascino inconfondibile della Costiera Amalfitana” che viene definita come la costa più bella d’Italia. Positano viene descritta come un caleidoscopio di case color ocra, arancia: “John Steinbeck aveva scritto: Positano morde in profondità. E così è stato”. Passando ad Amalfi viene esaltata la bellezza della “selezione di case bianche con tetto in terracotta rossa che emerge dal mare blu cobalto è stata oggetto di molte cartoline illustrate. Una potenza marittima nel IX secolo, la connessione della città con i marinai è forte, il che è evidente guardando la statua di Flavio Gioia, che si dice abbia perfezionato la bussola del marinaio”. Di Ravello, invece, si legge nell’articolo: “Uno stretto vicolo fiancheggiato da negozi che vendevano delicati abiti e centrini di pizzo e colorati bric-a-brac in ceramica. All’improvviso il vicolo si aprì in un’enorme piazza. Più a destra, oltre i caffè, la piazza si immerse in una ripida pendenza, affacciata su una strada che portava in città e più in basso, dove Amalfi si stendeva in tonalità bianco pesca”. Descrizioni che lasciano veramente assaporare quella che è la bellezza della costiera amalfitana.