La costiera amalfitana conquista con la sua bellezza Alina Marquez, stilista e modella brasiliana

La bellissima modella e stilista brasiliana Alina Marquez si rilassa in costiera amalfitana, visitando Positano, Praiano, Atrani e Amalfi, ma non disdegna anche una scappata a Capri. E, ovviamente, non potevano mancare le foto immediatamente postate su Instagram che la ritraggono in vari momenti della sua vacanza con indosso gli abiti da lei stessa creati che si sposano benissimo con la bellezza del paesaggio che le fa da scenografia. La modella si è lasciata conquistare dalla bellezza dei luoghi ed anche dai cibi locali. E, a commento dei suoi scatti, scrive: “Innamorata di te Italia!”.