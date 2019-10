La Costiera Amalfitana in Bloodshot, l’ultimo film di Vin Diesel – TRAILER

La Costiera Amalfitana “entra” nel trailer di Bloodshot, l’ultimo film che vedrà protagonista Vin Diesel, all’opera in un cinecomic. Nell’adattamento cinematografico della Valiant Comics, che arriverà nelle nostre sale il 21 febbraio 2020, alcune scene del film sono infatti girate sulla Statale Amalfitana, mentre altre sequenze vedranno sicuramente protagoniste Amalfi e Atrani, location riconoscibili nel promo grazie ai loro caratteristici paesaggi.

Questo è una sfida importante per la Sony, che ha l’onere e l’onore di portare su grande schermo il fumetto creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, contribuendo a dar vita all’universo cinematic della Valiant, che vuole porsi sul mercato come alternativa alla Marvel e alla DC Extended Universe: una sfida dura, considerando che i diritti cinematografici degli Harbinger, supereroi teen della casa editrice di fumetti, sono stati acquisiti dalla Paramount. Mentre Boodshot si prepara ad uscire ad inizio del prossimo anno, sembra che la produzione sia già all’opera per dar vita ad un sequel.

Vin Diesel sarà dunque il marine Raymond Garrison, ucciso barbaramente con sua moglie, che torna in vita grazie agli esperimenti di alcuni scienziati: insieme ad altri soldati, viene potenziato da naniti di un progetto segreto del governo, diventando macchine per uccidere. Fugge dall’addestramento quando poi ricorda il volto del suo assassino. Il film diretto da Dave Wilson, supervisore creativo della Marvel, scritto da Jeff Wadlow ed Eric Heisserer, con Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce è stato girato nell’estate del 2018.