La Conca a Meta fra i migliori ristoranti d’ Italia, confermato nella Guida Osterie d’ Italia di Slow Food. La famiglia Cafiero , da Antonio al figlio Mario, continua a far onore alla Penisola Sorrentina. Si conferma uno dei migliori ristoranti d’ Italia, ma non è solo Slow Food a dirlo.. Solo qui si vive un’atmosfera unica , pregna di saggezza e cultura, dalla storia al cibo, dall’antica arte della marineria a quella della ristorazione.

A Meta di Sorrento c’è una bellissima Conca… la conca di Alimuri. Da questa prende il nome questo caratteristico ristorante “la Conca”. Si trova a ridosso della spiaggia e sembra con i suoi colori e sapori il continuo del mare. Il patron Antonio Cafiero un gentiluomo di altri tempi, che insieme alla sua famiglia, vi accoglierà in questo luogo fantastico. Se arrivate al tramontare del sole, vi sembrerà di essere rapiti come da un dipinto.

