La Campania alla Fiera del Turismo a Rimini. De Luca “Grandi potenzialità”. Ma Costa d’ Amalfi e Sorrento senza visione unitaria Uno showroom delle eccellenze della Campania a Rimini. Un ‘contenitore’ rappresentativo di tutti i settori in cui la regione eccelle, dalla tecnologia all’agroalimentare. Lo annuncerà domani il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della inaugurazione della 55°edizione della Fiera TTG di Rimini, il principale appuntamento internazionale dedicato al turismo B2B in Italia. Quest’anno la Regione Campania, si annuncia, “conferma la sua presenza per promuovere le novità della variegata offerta turistica e culturale, frutto delle azioni messe in campo dall’amministrazione regionale”. Uno spazio di 600 mq che ospita oltre 170 soggetti tra aziende del settore, consorzi, associazioni ed istituzioni. Di questi, 99 sono aziende che usufruiscono delle agende acquisite dalla regione per gli incontri B2B. Nel corso della tre giorni, conferenze ed incontri con i rappresentanti dei territori si alterneranno alle degustazioni di piatti tipici, ispirati alla cucina pompeiana, a cura dei distretti turistici della Campania. Lo showroom avrà casa nella ex sede della Banca dell’Agricoltura.

“La Campania alla Fiera del Turismo di Rimini – dice De Luca – riconferma le grandi potenzialità di un settore in crescita, ma che deve fare molto di più. Ne abbiamo tutte le possibilità e soprattutto le potenzialità. Abbiamo un patrimonio culturale, artistico e ambientale unico, da Napoli città-mondo con i suoi tesori, alla Reggia di Caserta. Da Pompei, i Campi Flegrei, Paestum e Velia, alle nostre coste, ai territori interni incontaminati. Poi i nostri musei, le nostre iniziative che mettiamo in rete, i nostri progetti in corso: sono tutti elementi che contribuiscono all’incremento del nostro turismo. Ma rilancio dell’industria turismo vuol dire anche organizzazione, capacità di rendere le nostre città vivibili, accoglienti, sicure. Apriremo nel prossimo mese di novembre il nostro showroom a Milano, unica vera città internazionale in Italia. Sarà una vetrina permanente delle nostre eccellenze, a pochi passi dal Duomo. Una grande sfida che vinceremo, soprattutto se saremo uniti e coordinati”.

Rimane comunque una mancanza di una visione unitaria per la Costa d’ Amalfi . casi singoli sporadici che non rappresentano tutto il territorio, e per quella di Sorrento, per quanto riguarda le aree seguite da Positanonews .