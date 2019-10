La bellissima influencer Jane Lucier in vacanza a Ravello: “Non credevo esistesse qualcosa di così bello”

Nonostante l’allerta meteo, il tempo sembra aver retto abbastanza bene in Campania e la Costiera Amalfitana sembra un vero e proprio paradiso in questo autunno inusuale. Tantissimi sono i turisti che hanno quasi assalito i territori della Divina e tantissime sono le celebrità che stanno trascorrendo alcuni giorni di relax tra Ravello, Positano, Amalfi e così via. Ma sono tante anche le modelle e le influencer presenti, d’altronde una foto con i mille panorami che offre la Costiera è assolutamente “acchiappa like”.

Ultima arrivata è la splendida influencer e modella canadese Jane Lucier. Jane ha postato diverse foto sul suo profilo Instagram che la ritraggono rilassarsi a Ravello: “Ritorno in Italia, a Ravello, hotel Belmond Caruso. Il mio soggiorno è stato magico! Sono così felice per questo. Il mio cervello non sarebbe stato in grado di immaginare che potesse esistere qualcosa di così bello. Grazie grazie”, questa la didascalia che accompagna una delle sue foto.

Jane è una influencer e modella davvero stupenda e molto attiva sui social. Grazie al suo talento è arrivata ad essere candidata alla celebrazione “Cammy Awards”, che premia le migliori “Cam girls”, ovvero le ragazze che lavorano con internet filmandosi. Non è la prima volta che Jane fa tappa in Italia. Ancora una volta la Costiera Amalfitana è meta preferita di celebrità e vip.