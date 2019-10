l G.S Under 15 M perde anche la seconda a Castellamare.

CRONACA DEL COACH

CAMPIONATO UNDER 15 M

POLISPORTIVA STABIA-G.S MINORI COSTA D’AMALFI- 73-36

(23-7 / 12-11 / 22-9 /16-9)

Seconda sconfitta per i ragazzi della Costa, che incontrano nelle prime due giornate della prima fase le squadre più forti del girone.

Squadra nuova ancora indietro nella preparazione, che solo da questa settimana si è allenata sul proprio campo.

Partenza che fa ben sperare Argento, Vanacore, D’Alfonso, Rispoli e Amendola il quintetto iniziale hanno un buon impatto e riescono a tener testa ai ragazzi di Castellamare ben messi dal punto di vista fisico. Poi come nella prima partita avviene un vero black-out che produce un importante break per la squadra avversaria che chiude avanti già nel prima periodo di sedici punti. Nel secondo periodo il G.S tiene bene il campo la panchina offre un ottimo contributo, gli ultimi tre minuti del periodo fanno ben sperare per il prosieguo della partita. Invece no, nel terzo periodo un ulteriore crollo, con numerose palle perse e con qualche lampo in contropiede il G.S accumula altro svantaggio ormai la partita è chiusa. Nel quarto periodo si evidenziano tutti i problemi dei ragazzi della Costa, che non riescono ad avere un rendimento continuo, contribuisce anche il campo particolarmente scivoloso, Castellamare vince nettamente con il punteggio di 73 a 36. Alla fine della partita sentiamo Coach Apicella visibilmente preoccupato: “Ieri ci siamo allenati male, i ragazzi meravigliosi per passione e impegno hanno difficoltà a concentrarsi e i risultati si sono visti purtroppo questa sera. Sono fiducioso per il prosieguo dalla stagione, credo fortemente in loro e sono convinto che nel tempo i risultati arriveranno. Mi rivolgo ai genitori loro primi tifosi, li ringrazio per averci sostenuto e accompagnato anche in trasferta, stati tranquilli questo gruppo è già forte nei legami in campo e fuori, occorre solo impegnarsi e con il sacrificio costante di tutti, le soddisfazioni arriveranno. Ora sabato in casa ospitiamo Cava, in settimana lavoreremo sui nostri difetti per migliorare ancora”