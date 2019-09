l Distinguished Gentleman’s Ride in Costa d’ Amalfi. Ma che siano loro i trasgressori di Positano?

l Distinguished Gentleman’s Ride in Costa d’ Amalfi . Da Salerno, per Cetara, Praiano e Positano centinaia di motociclisti vestiti con abiti da gentlemen, a bordo di moto café racer, classiche e storiche si sono riunti a Torino per una buona causa: raccogliere fondi a favore della salute maschile, in particolare per la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio. Il Distinguished Gentleman’s Ride, così si chiama la corsa più elegante del panorama motociclistico mondiale, è nata nel 2012 in Australia da un’idea di Mark Hawwa: lo scopo iniziale era quello di scardinare lo stereotipo del motociclista rumoroso e fuorilegge creando una connessione fra le comunità motociclistiche più esclusive che condividono lo stesso modo di interpretare la moto . Sul web la foto a Maiori ieri, quindi è possibile che , dopo esser passati per Ravello, Atrani, Amalfi e Praiano, abbiano deciso di scendere in spiaggia a Positano?