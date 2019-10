Kate Beirness, giornalista sportiva della televisione canadese, sceglie Positano per trascorrere qualche giorno di vacanza

Positano affascina anche in autunno e diventa la meta preferita anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che vogliono ritagliarsi qualche giorno di assoluto relax avvolti in uno scenario tranquillo e dalla grande bellezza. A scegliere la città della costiera amalfitana per una breve vacanza è anche la 35enne Kate Beirness, giornalista sportiva della televisione canadese che lavora attualmente come host per SportsCentre su TSN. La giornalista è rimasta affascinata da Positano e dai suoi caratteristici scorci e sui social ne esalta la bellezza unica mentre si gode momenti di assoluta tranquillità in attesa di riprendere il frenetico ritmo lavorativo.