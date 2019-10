Juniores, il Sorrento cade in casa con il Portici. Si tratta della prima sconfitta stagionale

Il Sorrento crolla 0-3 in casa contro il Portici in quella che è la prima sconfitta stagionale. Per gli ospiti grandissima prestazione di Arezzo, autore di tutte le 3 marcature.

Quest’oggi i rossoneri sono apparsi leggermente sottotono e il Portici ha dimostrato tutte le sue qualità. I biancazzurri hanno terminato la prima frazione in vantaggio e il gol del raddoppio giunto all’inizio del secondo tempo, ha praticamente tagliato le gambe ai ragazzi di mister Scala. Poi al 68′ Arezzo firma il definitivo 0-3.

Con questo successo il Portici si porta a 10 punti in classifica e scavalca il Sorrento che resta fermo a 9. Una battuta d’arresto inaspettata (almeno per quel che riguarda il risultato piuttosto largo), ma si spera che sia soltanto un incidente di percorso e che i rossoneri sappiano reagire già dalla prossima quando affronteranno il San Tommaso.