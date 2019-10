Juniores, il San Vito Positano vince all’esordio. Battuto 2-4 il Massa Lubrense

Il San Vito Positano under 19 vince all’esordio in trasferta a Massa Lubrense 2-4. I marcatori per i rossoneri sono stati Mazzacano, Cafiero e doppietta di Casola.

Bella partita dei giovani e promettenti ragazzi guidati da mister Luigi Fiore. I ragazzi fin dall’inizio prendono in mano le redini del gioco e per l’intera partita disputano un’ottima gara. Complimenti ai ragazzi di mister Fiore per questo inizio in grande spolvere. Certo, siamo soltanto agli albori della stagione, ma continuando così i ragazzi del San Vito potranno togliersi delle belle soddisfazioni.

Un motivo d’orgoglio per la città di Positano, dal momento che tutti i ragazzi sono positanesi doc, eccezion fatta per il portiere. L’augurio è quello di fare sempre meglio e sicuramente la prima partita di quest’oggi lascia pensieri positivi se si pensa al futuro.