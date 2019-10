Juniores, San Vito Positano perde in casa contro U.S. Angri. Prima sconfitta in campionato

È arrivata oggi la prima sconfitta per il San Vito Positano che perde in casa 1-3 contro U.S. Angri.

Primo tempo i padroni di casa subiscono il gioco degli ospiti che passano in vantaggio meritatamente.

Dopo lo svantaggio il San Vito prende in mano le redini del gioco e pareggia, ma poi spreca per ben due volte occasioni clamorose per ribaltare il punteggio.

Gli avversari non stanno a guardare e su una ripartenza subisce la seconda rete. San Vito mai domo, non molla, cerca la rete del pareggio e proprio nel finale subisce il terzo goal che fissa il risultato sull’1-3.

Tutto sommato buona gara dei ragazzi di mister Fiore, che si dice fiducioso dei suoi per il prosieguo della stagione. Una vittoria e una sconfitta, questo è lo score attuale dei giallorossi. C’è ancora tanto da migliorare, magari un po’ più di concretezza sotto porta.

Dal punto di vista dell’impegno non c’è nulla da rimproverare, i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno e con questo spirito sicuramente si toglieranno belle soddisfazioni.