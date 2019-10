Juniores, tutto pronto per il match contro l’Angri: il San Vito Positano cerca altro successo

Tutto pronto per un’altra emozionante sfida per il San Vito Positano nel campionato Juniores under 19 Regionali. I ragazzi di Luigi Fiore sono partiti alla grande: alla prima giornata, infatti, hanno travolto fuori casa il Massa Lubrense per 4 a 2. Un match divertente, dove i giovanissimi ragazzi del San Vito si sono messi in luce con un’ottima prova, in particolar modo eccellente la prestazione di Mazzacano, Cafiero e di Casola, autore di una doppietta.

E’ solo l’inizio, sicuramente, ma continuando così i ragazzi del San Vito siamo sicuri potranno togliersi delle belle soddisfazioni: ora è la volta della sfida con l’Angri, squadra che viene da una brutta sconfitta interna col Santa Maria la Carità e che ha sicuramente voglia di rifarsi.

Il progetto, quindi, è sempre in grande crescita sotto tutti i punti di vista. C’è la volontà di crescere nel migliore dei modi e sicuramente la società ha dimostrato che partire dal settore giovanile dia i suoi frutti.

Appuntamento, quindi, ad oggi pomeriggio, ore 16, allo stadio De Sica!