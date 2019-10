Insetticida nel Sarno

San Valentino Torio (SA) I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sarno, a seguito di segnalazione della Centrale Operativa 112, coadiuvati da quelli della Stazione Carabinieri di San Valentino Torio e dal personale del Comando di Polizia Municipale, hanno scoperto alla località “Ponte San Valentino”, ben occultato nei pressi della riva del fiume Sarno, un deposito di taniche di circa cinque litri ciascuna, in cui era presumibilmente contenuto liquido insetticida del tipo usato in agricoltura. Alla luce di quanto accertato, si è provveduto ad allertare personale dell’ARPAC e dell’ASL, al fine di mettere in sicurezza i rifiuti speciali rinvenuti, pericolosi per l’ambiente e altamente tossici per gli organismi acquatici e per tutte le forme di vita che sarebbero potute accidentalmente venire in contatto con il liquido presente nei contenitori, così scongiurando l’eventualità di un disastroso inquinamento.