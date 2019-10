Incidente stradale in Puglia, perde la vita una 78enne di Castellammare di Stabia diretta a Taranto

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale in Puglia nel quale si sono scontrate frontalmente due autovetture. A perdere la vita la 78enne Maria Cuomo di Castellammare di Stabia che viaggiava alla guida di una Mazda insieme ad altre quattro persone e si stava dirigendo a Taranto per assistere al giuramento degli avieri. I quattro passeggeri sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Deceduto anche il conducente della seconda vettura, si tratta del 40enne Donato Milano di Palagiano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ed i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia locale ed i Carabinieri. E’ stato inoltre necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere dell’auto.