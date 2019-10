Positano, costiera amalfitana. Si è da poco verificato un grave incidente che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’infortunato è stato trasportato in ambulanza presso il Campo Sportivo di Montepertuso dove ad attenderlo c’era l’eliambulanza per il necessario traferimento in una struttura ospedaliera adeguata per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro e le reali condizioni del ferito.