Incendio al bivio Ravello e Scala: probabile origine dolosa

Dalle 13:00 circa è tornato il terrore negli occhi dei cittadini della Costiera Amalfitana a causa delle fiamme. L’incendio stavolta ha avuto origine al bivio di Ravello e Scala, in un terreno il cui proprietario è stato immediatamente allertato. Sul posto sono prontamente intervenuti Vigili del Fuoco di Maiori, Carabinieri forestali e Vigili Urbani di Ravello a dirigere la circolazione che potrebbe essere temporaneamente bloccata in via cauzionale, dato che le fiamme giungono quasi in strada. Probabilmente l’incendio è di origine dolosa, ma nel frattempo ci si aggiorna in merito, data la considerevole quantità di materiale di rifiuto rinvenuta sul luogo dell’accaduto.