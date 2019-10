Una iena a Fisciano, arriva Giulio Golia, di cosa parlerà il servizio della famosa trasmissione di Italia 1?

A Fisciano, in provincia di Salerno, è arrivata la troupe delle Iene insieme ad uno dei suoi inviati, Giulio Golia. La famosa Iena è stata avvistata nei pressi dell’imbocco dell’autostrada intento a realizzare un servizio per la trasmissione di Italia 1. Ovviamente si è subito scatenata la curiosità tra i passanti e ci si chiede su cosa stanno indagando le temute Iene. Potrebbe trattarsi del paese oppure dell’Università. Ed anche gli studenti, infatti, sono incuriositi ed attendono con ansia di saperne qualcosa di più. Bisogna solo avere un po’ di pazienza e seguire la trasmissione per capire il motivo della visita della troupe a Fisciano. Ma una cosa è certa, sarà sicuramente un servizio pungente… secondo il loro stile.