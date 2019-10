Holly Randall pubblica su Instagram l’articolo virale di Positanonews del suo viaggio in Costiera

La fotografa statunitense Holly Randall, molto celebre e seguita su Instagram, circa una settimana fa era in Costiera Amalfitana ed ha pubblicato alcune foto su Instagram che la ritraggono nella perla della Costiera: “Benvenuti in Costiera Amalfitana! È così bello qui a Positano, ma la città è stata praticamente costruita su una scogliera, quindi qui sono tutte le scale -ha scritto- Il mio fondo schiena sarà molto tonico quando torno”. Di recente Holly ha pubblicato sul suo profilo la foto del nostro articolo in merito al suo arrivo in Costiera Amalfitana. Numerosi i commenti da parte dei suoi fan e seguaci che apprezzano molto l’articolo dedicato alla cara Holly, ma purtroppo non comprendono l’italiano. Quindi ecco un breve messaggio per i follower di Holly, statunitensi e non solo.

Here it is a short message for Holly fans who read our article in italian: Positanonews is the most clicked and read online newspaper on the Amalfi and Sorrento Coast, the most imitated webmagazine in the Campania region. We are always close to the readers and it is a pleasure to share the trips in our beloved Amalfi Coast and Sorrento. Thank you Holly for sharing our article on your Instagram.