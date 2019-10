Herbert Klebe il medico che ha rivoluzionato gli studi sulla tossicodipendenza nel Doodle di Google oggi nel giorno del 23esimo anniversario dalla sua elezione alla National Academy of Medicine.

Chi era Herbert Klebe il dottore a cui Google ha dedicato il Doodle di oggi

Il di Herbert Klebe è strettamente legato alla ricerca sull’abuso di sostanze stupefacenti. I suoi studi hanno cambiato la lotta contro le dipendenze da droghe.

Dal 1968 al 1989, Kleber ha fondato e diretto l’Unità di dipendenza da droghe alla Yale University, dove era professore di psichiatria.

Come detto il precedenza proprio il 1° ottobre del 1996 fu eletto nella National Academy of Medicine.

Un passaggio fondamentale per la sua carriera e non solo che oggi Google ha voluto ricordare con il suo Doodle.

Iniziò le sue ricerche sulle dipendenze da droga a circa 30 anni quando faceva il volontario per il servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti in un ospedale carcerario a Lexington, Kentucky, dove migliaia di detenuti venivano curati per dipendenza.

Qui capì che gran parte dei pazienti dimessi dopo poco tempo aveva delle ricadute e cominciò, quindi, a sviluppare un nuovo approccio medico ai pazienti tossicodipendenti.