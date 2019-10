Grillo a Napoli per la convention del M5S . Dato in forse per giorni, il fondatore Beppe Grillo, sarà a Napoli per chiudere la festa dei dieci della nascita del movimento M5s. Compreso i big del partito e il premier Conte che ieri sera scrive sui social: «Ci vediamo sabato sera (domani, ndr) a Napoli». E con loro non mancheranno Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e Roberto Fico. Mancherà solo Alessandro Di Battista ma per problemi personali, fanno sapere gli organizzatori , scrive Adolfo Pappalardo su Il Mattino . Un modo anche per sfatare l’idea come il gruppo dirigente, il cerchio magico grillino, sia ormai sfilacciato al suo interno e con rapporti ormai logori. E anche l’ex comico, da mesi come in freddo con il suo stesso movimento, con la presenza alla Mostra d’Oltremare rende plastico un filo che non si è mai interrotto. Senza contare come la presenza napoletana potrebbe essere il segnale di un’eventuale blindatura di Grillo su Di Maio, in queste ore al centro di polemiche e veleni interni, di chi vuole incrinare la sua leadership. Anche perché lo scenario non è dei migliori: tra sondaggi che danno l’M5s ancora in affanno e il taglio dei parlamentari che non ha aiutato a mitigare gli umori interni, né a rilanciare il movimento. Ed è Di Maio ad essere al centro di critiche e recriminazioni che si sono concretizzate mercoledì dopo la mancata elezione dei capigruppo a Camera e Senato. E toccherà a Grillo sul palco domani, arginare le critiche interne. magari rilanciando la figura di un napoletano doc come il presidente della Camera Roberto Fico.

IL PROGRAMMA

Appuntamenti ancora da definire e limare ma domani ci saranno quasi tutti gli esponenti grillini del governo Conte: dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa al Guardasigilli Alfonso Bonafede, dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna al ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone fino alla titolare del Lavoro, Nunzia Catalfo, e a quella dell’Innovazione Paola Pisano. La sindaca di Torino Chiara Appendino è prevista domani mentre la collega di Roma Virginia Raggi interverrà domenica quando, sui palchi delle agorà, saliranno anche il titolare del Mise Stefano Patuanelli, l’ex ministro e attuale portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini. La giornata clou è per domani sera dalle 19 con il saluto di apertura del ministro Di Maio. A seguire intervista doppia con lo stesso Di Maio e il premier Giuseppe Conte, poi ci saranno gli interventi di Roberto Fico e di Davide Casaleggio, mentre la chiusura vedrà salire sul palco Beppe Grillo.

GLI ESTERNI

La due giorni si svilupperà attorno al tema principale dell’evento: ambiente e innovazione per un nuovo modello di società. «Io sono il Futuro», questo il titolo principale, che parte dai cambiamenti climatici per arrivare alle grandi mutazioni nel mondo del lavoro, le trasformazioni nei campi della salute e della sicurezza alimentare, la lotta alle povertà e alle disuguaglianze e la transizione energetica. E per dare un segnale concreto verranno piantati dieci alberi nell’area verde a viale Kennedy. Ospite d’eccezione l’economista e scrittore Gunter Pauli, il padre dell’economia circolare.

I MILITANTI

E se gli ex ministri grillini del vecchio governo diserteranno la due giorni (come la Lezzi e la Grillo), la base dei parlamentari spera un rilancio proprio con la kermesse napoletana.

«Dieci anni di movimento sono un bel traguardo. Senza di noi, la politica in Italia sarebbe stata completamente diversa. Basta vedere la battaglia sul taglio dei parlamentari. Eravamo i soli a chiederlo e oggi tutti ne hanno riconosciuto l’utilità ed Italia 5 Stelle è un’occasione per sentire il calore degli attivisti, la nostra forza originale, che è rimasta intatta», dice il senatore Sergio Vaccaro. «Sarà un evento fondamentale. Questo territorio ha patito molto dal punto di vista ambientale e non è un caso che ci vediamo qui: l’ambiente è una stella del nostro simbolo e il governo Conte ha messo al centro dell’agenda politica un nuovo Green New Deal. Questo – dice la deputata Iolanda De Stasio che è tra gli organizzatori della due giorni – è l’M5S della maturità, alla prova del governo e protagonista del governo. Disponibile ad alleanze nel merito, con chi è d’accordo sulle cose fare».