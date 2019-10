Grazie all’impegno di Giuseppe Tito, dalla Città metropolitana, in arrivo finanziamenti per il Monte Faito.

Due milioni di euro da spendere per la rete viaria, il recupero e la tutela del patrimonio boschivo.

Vico Equense – La solerzia e la costante premura per il territorio sorrentino da parte del Consigliere metropolitano ,Giuseppe Tito sono state premiate con due milioni di euro da spendere per il Monte Faito. Un finanziamento che permetterà al Comune di Vico Equense di realizzare la sistemazione dell’asse viario che percorre la montagna con la potatura degli alberi che si trovano in prossimità della sede stradale nonché la pulizia delle pareti rocciose. In relazione alla tutela dell’immenso patrimonio boschivo del Faito, sono previsti la ripiantumazione degli alberi abbattutosi per l’opera dell’uomo e per le calamità naturali. In particolare saranno curate e migliorate le aree verdi e quelle predisposte per l’intrattenimento e colazione all’aperto. Un vero e proprio toccasana per quella che a tutti gli effetti è ritenuta la montagna di tutti i sorrentini. In particolar modo dopo gli incendi dell’estate 2017 che misero in ginocchio vaste aree del Faito con conseguenti eventi franosi che hanno condizionato non di poco la viabilità lungo i versanti. Un progetto, quello spinto da Giuseppe Tito, che tende a riportare l’intero contesto agli splendori di un tempo e quindi al rilancio del turismo e dell’economia del territorio. 14 ottobre 2019 – salvatorecaccaviello