Grande affluenza al Press-Tour organizzato dalla Suor Orsola Benincasa alla “Torre della Comunicazione”

TV, Radio e Giornalismo: la Suor Orsola Benincasa si riconferma un’eccellenza tutta campana nella formazione dei giovani

Grande affluenza al Press-Tour svoltosi lo scorso 7 Ottobre 2019 alla Torre della Comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa per la presentazione delle attività dei Master in Cinema e Televisione, in Radiofonia ed in Giornalismo.

Particolarmente salienti le parole del Rettore Lucio d’Alessandro: «i ragazzi collaborano tra di loro ed è una esperienza molto valutata anche nel resto d’Italia che genera quel tipo di ambiente “caldo”, quell’ambiente di collaborazione e di scambio assolutamente fondamentale

Il press-tour alla Torre della Comunicazione inizia dal primo piano dove si svolgono le attività del Master in Radiofonia – divenuo negli anni un punto di riferimento nazionale per la formazione in ambito radiofonico, grazie anche a figure di coordinamento quali Alfredo d’Agnese, Antonio D’Amore, Barbara Della Salda e Carlo Mancini.