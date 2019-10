Giuliano Donatantonio porta la Costiera in Val d’Aosta: nuova avventura per lo chef di Minori

Giuliano Donatantonio ha lasciato la Costiera Amalfitana per una nuova esperienza in Val d’Aosta. Lo chef di Minori, ha comunicato questa scelta professionale attraverso il proprio profilo social. Giuliano porterà avanti le sue creazioni nelle cucine del ristorante Anema & Core (Saulle Re). Già membro dell’Unione Regionale Cuochi Val d’Aosta, il 45enne chef minorese è uno dei più importanti interpreti della filosofia slow food in Campania, tant’è vero che questo trasferimento è stato raccontato anche da Slow Food Campania. Un creativo ai fornelli, egli afferma “In cucina oggi si inventa di tutto pur di mostrarsi, quindi la vera innovazione è proprio la tradizione”.

Dopo essere stato per diversi anni chef del Pineta 1903 a Maiori, in Aosta lo chef potrà continuare a lavorare rispettando l’uso delle materie prime autentiche e ricercate di un territorio, portando in tavola sia la tradizione culinaria della Costa d’Amalfi con quella della Valdostana. Giuliano vanta circa trent’anni anni di esperienza gastronomica: convinto sostenitore della filiera corta, lo chef è una colonna portante dell’Alleanza Slow Food, rappresentando ad alti livelli la nostra regione in eventi come Terra Madre a Torino, Slow Fish a Genova e Leguminosa a Napoli.