Giulia Salemi l’influencer del Grande Fratello dopo Francesco Monte ritrova il sorriso da Elisir Cafè a Positano . Giulia Salemi sembrava non aver ancora voltato pagina in amore: se Francesco Monte è felice da mesi accanto ad Isabella De Candia, l’influencer si professa single e non pronta ad una nuova relazione. on Caterina Balivo su Rai 1, la ragazza di origini persiane ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha parlato dell’ex fidanzato, del loro passato in coppia e del rapporto che lui ha con la modella pugliese da qualche tempo.

Ci è mancato davvero poco che Giulia Salemi piangesse in diretta Tv: qualche ora fa, ospite di “Vieni da me” su Rai 1, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha faticato a trattenere le lacrime quando ha risposto ad alcune domande su Francesco Monte. A Caterina Balivo che le ha chiesto come sta dopo essere stata lasciata dall’uomo che amava alla follia, l’influencer ha fatto sapere di essersi ripresa e di voler pensare soltanto al lavoro e alla cura di sé stessa. Ma ora è a Positano in Costiera amalfitana e dalle foto nell’accogliente bar della famiglia Carro , dove è stata coccolata dallo staff, si vede che gli è tornato il sorriso.