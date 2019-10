Giulia Salemi dopo anteprima Positanonews fa furore sul web, da Positano a Ravello fino ad Amalfi e Capri . Beccata in esclusiva all’Elisir Cafè di Ambrogio Carro dal nostro giornale è stata poi ripresa la notizia da siti web e giornali . L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata a Positano, Ravello e Sorrento per alcuni scatti fotografici fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina.

Come sempre attivissima sui social dove ha condiviso molti momenti del suo soggiorno con i suoi fan che hanno apprezzato moltissimo.

Prima di arrivare in Costiera Amalfitana, Giulia Salemi è stata a Capri per pubblicizzare un marchio di abbigliamento iulia Salemi con la youtuber e make up artist Marta Cerreto, entrambe hanno partecipato a Miss Italia sono qui per uno shooting fotografico #CelebratingColors per Flormar un marchio di make up con la fotografa Gaia Marconi.

“Sono felicissima qui a Positano – ha detto Salemi – , questo posto è meraviglioso..” E da Elisir confermano che le è tornato il sorriso come potete vedere dal nostro servizio giù in esclusiva.