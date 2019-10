GIULIA CANDIDO…PICCOLA STELLA NEL CIELO, LIMPIDO, DI FURORE!

In poche settimane, l’ultima canzone intitolata “Vecchie Vans” di Giulia Candido ha ampiamente superato quota mille di visualizzazioni Youtube. Un autentico successo, considerata la giovanissima età della piccola Giulia Candido. Ha solo 15 anni, ma un animo artistico precocemente maturo.

Giulia, infatti, non è una comune esecutrice, bensì un’ottima chitarrista e una degnissima cantautrice, dotata di una sensibilità notevole, capace di impressionare tenuto conto del dato anagrafico.

Giulia si è scelta un nome d’arte coerente con l’origine Furorese: Hurricane, che in inglese vuol dire Uragano, forse perché il genio artistico è un’energia travolgente, che rompe gli argini dell’intelletto e si affaccia in tutta la sua essenza con irruenza, auto-generandosi sull’onda delle emozioni, originandosi da sé stessa…

E come insegnano i grandi inventori di cose belle, i prodotti più apprezzabili scaturiscono da esperienze traumatiche, da riscoprire quali preziose lezioni di vita. Giulia ha dimostrato con la sua nuova creazione di aver compreso già il valore provvidenziale di un fallimento, di una difficoltà che ci schiaccia, di una delusione che ci scotta, di un rifiuto che rifiutiamo, di un addio involuto, ed infine la sofferenza che reca con sè il processo di accettazione dei propri limiti con i quali ciascuno di noi, nolente o volente, è naturalmente condannato a fare i conti.

“Vecchie Vans” è l’ultimo di una serie di brani proposti e graditi al popolo di Youtube, e soffermandoci sul titolo scelto, sembra un ossimoro: evoca un diffuso genere di scarpe giovanili, forse diventate vecchie prime del tempo; pare il simbolo, “calzante”, del cammino della vita, costellata di ostacoli che possono invecchiare uno spirito molto giovane e le gioie, che dovrebbe caratterizzare la gioventù, non bastano ad alleviare un travaglio e a rivitalizzarci dentro; talvolta l’esistenza è più dura proprio con chi, secondo un disegno razionale, non lo meriterebbe, tanto da far appassire troppo in fretta persino una fanciullina, “candida” come Giulia. È sufficiente guardarsi attorno per rilevare quante vite gementi e straziate stanno al mondo e Giulia vuole a suo modo raccontarlo con la lingua che meglio parla.

Il mistero della vita non dà scelta. Bisogna vivere, sempre e in ogni caso, interrogarsi sul male vivendo, rassegnarsi che soffrire non ha un perché però è comunque utile, per questo accontentiamo e godiamo di quello che abbiamo.

E Giulia, come testimonia chi la conosce, è creativa, ha rielaborato l’amarezza trasformandola in una melodia. Perché Giulia è intelligente, dolce e….brava e i Furoresi la tifano, i genitori la sostengono con fierezza.

Dopo gli Shapo’, Furore continua a sfornare giovani artisti e lo scorso anno l’amministrazione Comunale, ha omaggiato anche lei con il Premio APE (Acronimo per Protagonisti e Ambasciatori delle Eccellenze)Under 18.

Antonella Marchese