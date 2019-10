Giornata Mondiale dell’Alimentazione, obiettivo Fame Zero Il 16 ottobre la Fao, dalla sua fondazione nel 1945, festeggia il suo anniversario con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (Gma). Quest’anno l’appuntamento richiama l’attenzione affinché l’alimentazione sana sia accessibile e disponibile a tutti. Con eventi in circa 150 paesi e con lo slogan “Le nostre azioni sono il nostro futuro. ”Un’alimentazione sana per un mondo #FameZero”, la Fao e i partner della Gma chiedono interventi più rapidi e ambiziosi in tutti i settori per raggiungere l’Obiettivo Fame Zero”.

Alla cerimonia mondiale presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, tra i relatori figurano il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, il Direttore Generale della Fao, Qu Dongyu, il Presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad) Gilbert F.

Houngbo e il direttore esecutivo del World Food Programme (Wfp), David M. Beasley. All’evento interverranno inoltre Ministri dell’Agricoltura, Italia compresa con la ministra Teresa Bellanova, e della Sicurezza Alimentare di diversi Paesi. La Fao preannuncia che interverranno, tra gli altri: Edward Francisco Centeno Gadea Ministro dell’Agricoltura del Nicaragua, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins Ministro dell’Agricoltura e della Pesca di Timor Est, Kassoum Denon Ministro per la Sicurezza Alimentare del Mali, Elina Kalkku Viceministro per le Politiche di Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Finlandia, Mariam bint Saeed Hareb Al Mehairi Sottosegretario di Stato per la Sicurezza Alimentare degli Emirati Arabi Uniti.