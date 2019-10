Ginnastica, Rossana De Martino fa volare il C.A.G. Penisola Sorrentina

Successo del club nel campionato regionale allieve gold 2 della Federazione Ginnastica d’italia.

All’ Olympia Sporting Club di Monteruscello, dotato delle più moderne ed efficienti attrezzature, con l’organizzazione della locale società Valentina 90 di Maria Longobardi, si è svolta la 1^ prova del Campionato regionale di squadra allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia. Nella Gold 1 successo della Ginnastica Salerno di Massimo Gallina davanti al C.A.G. Napoli di Alberto Savarese. Nella Gold 2 si è imposto il C.A.G. Penisola Sorrentina di Rossana De Martino (nella foto) con Asia Maria Cioffi, Rosanna Ercolano, Chiara Malato, Giorgia Malato e Flavia Satellite che hanno preceduto il C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic. Nella Gold 3° successo del C.G. Ischia di Mario D’Agostino davanti alla Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo, alla Ginnastica Salerno e alla Quasar Alessandro Imbaldi guidata da Francesca Imbaldi. Appuntamento ora all’ultimo week end del mese di ottobre per le classifiche finali e l’ammissione alla interregionale zona tecnica 6 in programma al Palacannizzaro R. Livatino di Aci Castello a metà novembre.

In contemporanea a Fabriano è andato in scena il 2° Campionato nazionale di Insieme Gold che ha visto la partecipazione di 3 società della Campania vincitrici dei rispettivi titoli territoriali. La giuria, della quale faceva parte la Direttrice Tecnica Regionale Ritmica, Liliana Leone, ha assegnato all’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara il 20° posto nella categoria Open, alla Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo il 22° posto nella categoria Allieve e alla Floros Salerno di Rosa Pierri il 30° posto nella categoria Giovanile.

Ad esse va, comunque, il merito di aver rappresentato la regione e di aver proposto alle allenatrici un’importante esperienza tecnica. A rappresentare la Federazione e sovrintendere alle premiazioni ha provveduto il Vice Presidente nazionale Rosario Pitton, accompagnato dalla componente del C.T. della F.I.G. Daniela Delle Chiaie e dalla Team Manager Paola Porfiri.