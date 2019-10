Ginnastica Ritmica, successi regionali per Ginnastica Sorrento e Gymacademy Ritmica

Dopo la pausa estiva è ripresa l’attività agonistica regionale della Federazione Ginnastica d’Italia ad Angri con l’organizzazione curata dalla locale società Evoluzione Danza di Colomba Cavaliere.

Nella 1^ prova del 2° campionato d’insieme, successi della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo nelle allieve 5 palle, della Floros Salerno di Rosa Pierri nella giovanile 5 cerchi, e dell’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara nell’open 3 cerchi e 4 clavette.

Nella 1^ prova del campionato individuale allieve questi i podi : A1- Viola Falcone (Ginnastica Sorrento) – Sarah Izzo (Veseva Torre del Greco) di Leonilde Balzano – Giorgia Iaccarino (Ginnastica Sorrento); A2 – Giorgia Minopoli (Azzurra Quarto) di Liliana Leone – Karola Cosenza (Poseidon Salerno) di Daniela Rinaldi – Clara Di Giorgio (Arbostella 1989); A3 -Francesca Pia Marzano (Juvenilia Cava dè Tirreni) di Raffaella Cammarota – Lina Cappuccio (Azzurra) – Sabrina Celentano (Evoluzione Danza Angri) di Rositsa Ivanova; A4 Francescapia Pollio (Gymacademy Sorrento) di Federica Gaudenzi – Ilaria Pucci (Arbostella 1989) – Maria Grazia Pia Vitale (Fortitudo Torre del Greco) di Barbara Guarro.

Nelle specialità successi nelle J1 di: Lara Russo (Evoluzione Danza) a fune e clavette, Lorenza Gargiulo (Partenope Napoli) di Daniela Della Bruna al cerchio, Emilia Giordano (Poseidon) alla palla, Roberta Di Marino (Juvenilia) al nastro; nelle J2 di: Elena D’Esposito (Ginnastica Sorrento) a cerchio e nastro, Giulia Santoriello (Juvenilia) alla fune, Lucia Podda (Poseidon) alla palla, Camilla Di Franco (Raffa Napoli) di Carmen Niro alle clavette e della coppia Annunziata Orlando-Marilena Caiazzo (Evoluzione Danza). Nelle Senior, infine, sono salite sul 1° gradino del podio: Anna Raffaela Tucci (Poseidon) a palla e clavette, Valeria Alviani (Juvenilia) alla fune, Annunziata Orlando (Evoluzione Danza) al cerchio, Carlotta Recalbuto (Anfra Sport Quarto) di Marina Cuccurullo al nastro.

Nel frattempo, cresce l’attesa per il Master Nazionale che terrà la D.T. Emanuela Maccarani a Napoli il 20 ottobre presso la Polisportiva Partenope ai cavalli di bronzo. La tecnica più medagliata d’Italia (al centro nella foto, con le “Farfalle” alle sue spalle dopo la recente esibizione in via dei Fori Imperiali a Roma, in occasione delle celebrazioni del 150° della fondazione della Federazione) ha fatto registrare il sold out con il record assoluto di partecipanti.