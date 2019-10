Ginnastica Ritmica, Poseidon e Evoluzione Danza fanno incetta di titoli regionali. Attesa per la Maccarani

Con la 2^ prova del Campionato di Specialità Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltasi al Pala Puglisi di Battipaglia con l’organizzazione a cura della società Juvenilia Cava dè Tirreni presieduta da Antonio Magliano, sono stati assegnati i titoli regionali 2019 e sono state definite le ammissioni alla zona tecnica interregionale in programma a Campobasso il 2 e 3 novembre prossimi. Cinque titoli sono andati alla Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi con Emilia Giordano alla palla j1, con Lucia Podda alla palla j23 e con le senior Flaminia Bove, alla fune, e Anna Raffaela Tucci, alla palla e alle clavette. A seguire, quattro successi per la società Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova con Lara Russo a fune e clavette j1, con la coppia Marilena Caiazzo – Annunziata Orlando e con quest’ultima vincitrice al cerchio senior. Due vittorie per la società organizzatrice, di Raffaela Cammarota, con Roberta Di Marino al nastro j1 e Giulia Santoriello alla fune j23, come per la Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo che ha visto sul gradino più alto del podio Elena D’Esposito al cerchio e al nastro j23. Un titolo ciascuno, infine, per la Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi con Simona Scala al cerchio j1, per la Ritmica Arkè Salerno di Costanza Sabetta con Giorgia Figliolìa alla palla j1, per la Raffa Napoli di Carmen Niro con Camilla Di Franco alle clavette j23, e per L’Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo con Carlotta Regalbuto al nastro senior. Qualificate per Campobasso le prime 4 classificate j, le prime 5 senior e le prime 5 coppie del campionato regionale. L’elenco ufficiale delle ammesse sarà diramato dalla FGI sul sito web www.federginnastica.it

Cresce, intanto, l’attesa per il Master nazionale che terrà domenica Emanuela Maccarani a Napoli. La D.T. e allenatrice della squadra nazionale e delle “farfalle” per l’occasione ha fatto registrare il sol out nella Palestra Partenope ai cavalli di bronzo.