GILLES PECAUT A SORRENTO

La massima autorità vivente, non italiana, in campo storico, con particolare riferimento al nostro Risorgimento sarà a Sorrento, nell’ambito del ciclo di incontri dell’ISTITUTO DI CULTURA TORQUATO TASSO. Un gigante, insomma , che il presidente Luciano Russo è riuscito a portare in Penisola, ha moderare l’incontro, di giovedi 31 ottobre 2019 alle 17.30 presso l’hotel Boutique Art Bellevue Syrene, sarà un altra personalità del mondo della cultura italiana Nuccio Ordine, recentemente protagonista al Festival dell’Essere di Vittorio Sgarbi.

Nato a Marsiglia il 2 dicembre 1961, Gilles PECOUT è professore ordinario di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore (ENS) di Parigi dove ha diretto il dipartimento di storia e « Directeur d’études » all’Ecole pratique des Hautes Etudes (EPHE-Sorbona) dove è titolare della cattedra di « Storia politica e culturale dell’Italia e dell’Europa mediterranea nell’Ottocento ». Professore distaccato da giugno 2014, è attualmente alto funzionario al ministero francese dell’ Education nationale colla funzione di « Recteur et chancelier des universités » di Lorena.

Dopo un curriculum all’Ecole normale supérieure di Parigi, alla Scuola Normale Superiore di Pisa e all’Institut d’études politiques di Parigi (Sciences Po), è stato membro della Scuola Francese di Roma (Palazzo Farnese) prima di diventare professore ordinario dell’ Ecole normale Supérieure nel 2002. E stato Visiting professor alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alle università di Pavia, Pisa, San Marino e Venezia, borsista dell’Istituto Firpo di Torino, collaboratore dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e professore all’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. E stato eletto socio straniero della Deputazione di storia patria per la Toscana nel 2013.

Nel 2003-2004 e nel 2008 è professore associato all’università di Ginevra in storia dell’Europa mediterranea. Dal 2007 è Visiting Fellow al Remarque Institute di New York University. Negli Stati Uniti è anche stato Visiting Professor a Brown University e Global Visiting Professor a NYU nel 2014.

I suoi principali interessi di ricerca riguardano la storia sociale e politica della Toscana e dell’Italia del Risorgimento e dell’Ottocento, le relazioni politiche e culturali franco-italiane, la storia del Mediterraneo europeo contemporaneo fin dal periodo romantico e i fenomeni di volontariato armato internazionale nell’Ottocento.

Ha pubblicato i volumi Naissance de l’Italie contemporaine 1770-1922, Il Lungo Risorgimento ; Penser les frontières de l’Europe XVIIIe-XXI; Atlas historique de la France contemporaine XIXe-XXe s,. Ha inoltre curato la traduzione e l’edizione storica del libro Cuore di Edmondo De Amicis e la traduzione italiana di Alexandre Dumas,Viva Garibaldi, Millenni, Einaudi, 2004. E autore di 74 saggi e articoli in riviste scientifiche francesi, italiane, greche, inglesi e americane. E stato membro dei comitati di redazione delle riviste : Histoire et sociétés rurales e European History Quarterly. E attualmente membro dei comitati editoriali o scientifici delle riviste : Le Mouvement social, Memoria e Ricerca, Società e storia, Historia Magistra, Bollettino di italianistica e Journal of Modern Italian Studies.