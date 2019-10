Giallo a Vico Equense, durante la notte sotto l’arco campanario dell’ex Cattedrale compare una targa dedicata a Mons. Michele Natale

Vico Equense. Nella notte della scorsa domenica qualcuno ha provveduto a collocare sotto l’arco campanario della storica Cattedrale della Santissima Annunziata una targa commemorativa di plexiglass in memoria di Mons. Michele Natale, l’ultimo Vescovo della Diocesi di Vico Equense che morì impiccato. Il sindaco Andrea Buonocore ha provveduto a far rimuovere immediatamente la targa commentando: “Non si può tollerare che qualcuno a proprio piacimento piazzi iscrizioni dove vuole”. Ma la vicenda si tinge di giallo, chi e perché ha provveduto a posizionare la targa durante la notte? Quasi sicuramente l’autore (o gli autori) del gesto resterà sconosciuto anche perché in zona non vi sono telecamere di videosorveglianza.