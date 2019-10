Gemellaggio Positano – Thurnau: ecco il programma fantastico

Positano si appresta a rivivere l’emozione del Gemellaggio nel nostro paese fratello di Thurnau . Affrettatevi per prenotare da Rosaria Ferrara o dai soci .

Programma del Gemellaggio 2019

Dal 3/12/19 al 10/12/2019

Martedì 3/12

Arrivo a Monaco di Baviera alle 20,00.

Trasferimento in Bus per Thurnau.

Accoglienza degli ospiti e alloggio nelle case delle famiglie ospitanti.

Mercoledì 4/12

Thurnau.

Visita della nuova Casa di accoglienza per gli anziani, dell’ Ambulatorio di Pronto Soccorso, della stazione

dei Pompieri e dell’Istituto della storia della Franconia nel castello di Thurnau.

Pranzo nello Schlossbraeu

Giovedì 5/12

Escursione a Cadolzburg. Visita del museo popolare. Pranzo.

Visita del mercatino di Natale a Rothenburg ob der Tauber

Venerdì 6/12

Kulmbach.

Visita dell’Ufficio Distrettuale (Landratsamt) di Kulmbach.

Conferenza “La Regione del Gusto dell’Alta Franconia” con presentazione del lavoro di una Macellaio, di un

Fornaio, di un Casaro e di una Birraio con assaggi dei prodotti.

Visita della cittadina con Villaggio invernale e shopping.

Sabato 7/12

Giornata libera con le famiglie ospitanti.

Visita del Mercato natalizio della ceramica nel cortile del castello.

Concerto natalizio nella Chiesa di San Lorenzo.

Domenica 8/12

Escursione a Kronach. Visita della città con guida. Pranzo al ristorante “s’Antla”.

Mercatino di Natale nel Rosenturm.

Lunedì 9/12

Giornata alle Terme.

Sera Festa del Gemellaggio nel Castello di Thurnau.

Martedì 10/12

Trasferimento in bus per Monaco di Baviera e partenza per Napoli alle 15,45.