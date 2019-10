Gattino cade in un dirupo a Sorrento, salvato dai vigili

SORRENTO. L’operazione di recupero è scattata in seguito ad una telefonata alla centrale operativa del comando di polizia municipale. “Un gattino è precipitato in un dirupo ed è rimasto bloccato nei rovi: Bisogna salvarlo”. Gli agenti della polizia municipale di Sorrento si sono subito attivati per recuperare la bestiola. La zona è quella di via Atigliana. Il micio è precipitato dal costone sottostante un gruppo di palazzine. Per fortuna la vegetazione ha fermato la caduta, però ora è bloccato a diversi metri di altezza. A fatica, grazie ai suoi lamenti, si riesce ad individuare la sua esatta posizione.

Dal comando dei caschi bianchi parte la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Piano di Sorrento, ma sono impegnati in un’altra operazione. A questo punto si decide di tentare il recupero per evitare che nell’attesa il gatto possa tentare di divincolarsi e precipitare al suolo. Gli agenti chiedono l’aiuto del titolare di un’attività commerciale che vende articoli da giardino che sorge proprio nella parte sottostante il costone.

L’uomo mette a disposizione il suo muletto e così si riesce a raggiungere il punto in cui si trova il gattino ed a trarlo in salvo. L’animale, di poche settimane di vita, è in buone condizioni e viene subito affidato ad una signora che provvede a rifocillarlo. Ora si cerca una famiglia che lo adotti.

MAX SORRENTOPRESS