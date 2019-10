Gagliardi filosofia contro il cancro

Gagliardi filosofia contro il cancroBarbara Cangiano

In principio una premessa. Quello di Gabriella Gagliardi, salernitana trapiantata a Roma, non è il solito libro mainstream in cui la patologia oncologica si trasforma in diario o, peggio, in autocelebrazione di ben riuscite strategie di coping. E per fortuna, sono molto più intensi i richiami alla filosofia che l’autrice ha amato e insegnato, rispetto all’abusato snocciolamento di teorie psicoanalitiche o comportamentali sulla crisi che diventa opportunità. «Psicologia del malato oncologico. Non muore il desiderio» (Armando editore) è un testo delicato, capace di raccontare un messaggio caro a Nietzsche: bisogna vivere la vita secondo la vita e non secondo la morte. Perché, banale ma vero, è quando ci si ritrova al buio che si impara a godere di ogni spiraglio di luce. Il libro – sarà presentato a Salerno domani alle 18,30 alla Feltrinelli da Corrado De Rosa e sabato alle 18 alla Image’s book da Rino Mele corre su binari diversi e si presta a più di una lettura. C’è il principio del dolore catartico di Eschilo, c’è la forza della scrittura-specchio che ti costringe a guardarti da più prospettive diverse, c’è, fortissima la lezione dell’amicizia e quella del desiderio che, come esplicitato fin dal titolo, non muore mai.

Come nasce il libro?

«Durante la chemioterapia. Dopo l’intervento e la convalescenza ero incoraggiata dal fatto di non avere effetti collaterali. Mi sentivo meglio e, restando con i miei pensieri, ogni tanto prendevo appunti. Spunti esistenziali su come determinati eventi ti cambino radicalmente la vita. Volevo pubblicarli su una rivista scientifica, poi l’editore mi ha invitato a metterli insieme e a lavorarci per farne un libro, il cui ricavato sarà interamente devoluto per la ricerca».

C’è tanta filosofia dentro…

«Sì, perché la amo e l’ho insegnata per anni, prima a Salerno e poi a Roma. Per me la filosofia è una specie di terapia, ha inciso moltissimo sulla mia formazione e sul mio atteggiamento nei confronti della vita».

Quale filosofo sente più vicino a lei in questo momento?

«Direi Nietzsche. Mi ha insegnato che la vita non si arrende e che il dolore può essere una ferita straordinaria perché ci invita a conoscere ed apprezzare l’incanto del quotidiano. In ospedale ho conosciuto una ragazza. Mi disse una cosa che porto nel cuore: solo chi è stato qui dentro può comprendere fino in fondo cos’è la vita. Sembra una cosa scontata, ma è reale».

Nel suo libro si parla anche di amicizia. E di una persona speciale.

«Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco Anna, che è una persona che mi accompagna fin dall’infanzia. Un dono che tutti dovrebbero ricevere. È stata preziosa per la mia guarigione perché me la sono ritrovata sempre vicino. Naturalmente lo sono stati anche i miei parenti. In generale credo che i rapporti di familiarità elettiva, come mi piace definirli, siano preziosi per superare gli ostacoli».

Come la scrittura…

«Per me lo è stata. Mi ha costretto a uno sdoppiamento tra l’io che osserva e l’io che viene osservato. Ha avuto una funzione ermeneutica, perché mi ha aiutato a interpretare i miei pensieri. Ed è stata rivelatrice di verità e di un valore di tipo erotico, alla Freud, cioè sublimatorio. Oggi sono una persona contenta. E vorrei che tutti coloro che si trovano in difficoltà non perdessero mai la speranza di potercela fare».