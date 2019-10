Furore, i risultati delle elezioni del Forum dei Giovani: eletto presidente Bartolomeo Merolla

Due settimane fa, precisamente sabato 5 ottobre, a Furore ci sono state le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani. Unica lista candidata all’organismo giovanile, che permette di rendere i giovani parte attiva di una comunità con idee e proposte da condividere con le amministrazioni locali, è stata Furore ai giovani. Le urne hanno decretato l’elezione di Bartolomeo Merolla a presidente del Forum con 40 voti, mentre gli altri consiglieri eletti sono Felice Porpora (15 voti), Anna Di Gennaro (11), Giovanni Porpora (9), Antonella Fusco (4) e Federica Di Pirro (1). Non sono stati eletti invece Aldo Cuomo e Giovanni Francesco Ricci.

Tanto rammarico c’è stato in parte anche per la scarsa partecipazione, dovuta anche per gli orari stabiliti per votare, come si evince dal messaggio di ringraziamento del neoeletto consigliere Felice Porpora, pubblicato sul gruppo Il paese che c’é:

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato per me é stato molto importante perché significa che quello che ho fatto fino ad ora é stato apprezzato da molti…

15 voti su 40 votanti é molto… Volevo solo dirvi che continuerò a proporre e organizzare eventi soprattutto per noi giovani Furoresi… Supportato dal nostro Presidente Bartolomeo Merolla e da tutto il resto della squadra… Spero che l’amministrazione ci aiuti nelle varie iniziative perché ne avremmo bisogno… Ora basta Con le parole e avanti con i fatti.

Primo Step che vi anticipo… trovare un luogo dove tutti noi possiamo riunirci, ma come detto in passato un posto dove si può ridere e scherzare liberamente ma allo stesso tempo dove si può decidere il futuro di noi giovani!!!

Unico rammarico che molti giovani non sono potuti venire per via della chiusura del seggio alle 18 poiché finivano proprio a quell’ora di lavorare ma Vabbene lo stesso!!!!”.

Due giorni prima della tornata elettorale, la capogruppo di minoranza Antonella Marchese aveva sottolineato anche una scarsa pubblicità di questo evento da parte dell’amministrazione, e il mancato coinvolgimento di giovani come scrutatori: “Nessun manifesto è stato affisso, nessuna assemblea ufficialmente è stata convocata allo scopo di spiegare a tutti i giovani come candidarsi, nonché dove e quando votare.

Si rinviene solo un avviso, pubblicato sull’albo pretorio e sottoscritto, udite udite, in data “26 Ottobre 2019”.

Stanno avanti, per davvero.

Forte è stata la preoccupazione che il presidente potesse essere un giovane candidato nella lista Furore nelle tue Mani. Si è prontamente sventato il pericolo.

Ammirevole la scelta degli scrutatori OVER.

Per il Forum dei giovani si è applicato lo slogan più adeguato: gli anziani una risorsa. C’è da andarne fieri. L’imparzialità è garantita, come sempre del resto.”