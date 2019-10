Funerali di Melissa, dolore fra i compagni di scuola. Palloncini bianchi e granata in cileo . Le note di «Piccola Stella» di Ultimo. Un lungo applauso. Le lacrime. Lo strazio. È l’ultimo saluto a Melissa La Rocca, stroncata da un malore mentre lunedì scorso, era in classe. Davanti agli stessi compagni della terza F del liceo Da Vinci-Genovesi di Salerno che ieri pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria a San Mango Piemonte, hanno voluto ricordarla. Per sentirla ancora vicina. Perché «non sarai fisicamente con noi, ma il nostro cuore è completamente occupato dalla tua risata», dice un’amica con parole strozzate dal pianto, salendo sull’altare. È il giorno del dolore, ma anche del ricordo. Di papà Vinicio che dopo aver ringraziato tutti a partire dai soccorritori del 118, racconta di sentire «ancora la tua voce come un eco. «Papà stai sereno e tranquillo», mi rispondevi così ogni volta che ti dicevo Melì, se esci con Giuseppe non fare troppo tardi».

La passione per il calcio trasmessa dal padre . Melissa era tifosissima della Salernitana, della Juventus e della «squadra del paese», la Temeraria. Sulla bara bianca, ci sono le magliette autografate dei Granata e della Juve. Squadre A cui non faceva mancare mai il suo sostegno. Fino a domenica scorsa. «Mi ha fatto tanto piacere che Higuain ha fatto il servizio all’Inter», rammenta il padre richiamando l’ultima conversazione «avuta con lei. Avevamo prenotato i biglietti per andare a vedere la Champions, JuventusAtletico Madrid perché voleva vedere Ronaldo esultare. La guarderai da lassù». La chiesa Madre di piazza Sannazaro è stracolma. All’esterno, un ledwall consente a tutti di assistere. Per lo più, sono giovanissimi in maglia granata accorsi per dare l’ultimo saluto a «Meli», come veniva chiamata. Qualcuno, incredulo, sussurra: «Non è possibile». Ad officiare la cerimonia, il vicario dell’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, don Biagio Napoletano, che sottolinea che «un autore santo dice che non si può separare una figlia dalla mamma. La morte ci fa paura, ma ci dovrebbe far paura il non amore, il non volerci bene perché i nostri giorni sono nelle mani di Dio».

I PRESENTI

Seduti tra i banchi, il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, il vicesindaco di Salerno, Eva Avossa, l’assessore allo Sport di Salerno, Angelo Caramanno, i consiglieri comunali Gallo e Natella e il consigliere provinciale Giovanni Guzzo. Il segretario del Psi, Enzo Maraio, preferisce restare fuori. Là dove svetta uno striscione con su scritto «Melissa sempre nei nostri cuori». Quei cuori affranti degli amici che oggi si aggrappano «a quel ci vediamo dopo che si è trasformato in un po’ in più»; dei compagni di classe che hanno «sempre odiato i lunedì, soprattutto da quando abbiamo sei ore, ma che tu ci davi la forza di affrontarli con i tuoi modi buffi di scherzare»; del fratello Giuseppe che, ora, ha bisogno che Meli gli stia accanto e dia «forza a mamma e a papà che ne hanno bisogno». Perché, «eri tu che mi davi la forza, perché eri tu la spalla su cui poggiare il mio capo, eri tu il conforto delle situazioni più brutte». L’angelo dagli occhioni blu e dai capelli color oro che, per la cugina, «era tutto». Ma, «avrei dovuto dirglielo ai suoi diciotto anni, al suo matrimonio, alla nascita di uno dei suoi figli, non in questa circostanza».

ANGELO CUSTODE

Un affetto tributato da tutti, anche da chi non ha avuto la fortuna di conoscerla. Una comunità a lutto che si stringe intorno alla famiglia di Melissa, diventata «il nostro angelo custode» e che, in paradiso, è pronta a «colorare il cielo di granata». La stessa tinta delle cravatte dei calciatori della Salernitana, presente con tutta la Primavera, mentre Marco Migliorini e Milan Djuric avevano simbolicamente consegnato una maglietta nella camera ardente. Quel granata di cui si dipinge il cielo con un fumogeno al passaggio del corteo funebre. In quei pochi metri che dividono la casa dalla chiesa, sono migliaia i fiori bianchi gettati per terra. Perché su quel tappeto candido sarebbe dovuta passare Meli con «la sua anima sensibile e pura», rimarca il padre. Vinicio, insieme con la moglie Maddalena, il figlio Giuseppe resteranno qui, in «questo mondo che sarà sempre un posto peggiore senza di te».