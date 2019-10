Frida Kahlo, il caos dentro. A Roma fino al 23 marzo 2020

“Il caos dentro”, mostra d’arte dedicata a Frida Kahlo. Un appuntamento da non perdere con l’arte della pittrice messicana presso SET Spazio Eventi Tirso – Roma fino al 23 marzo 2020, grazie all’organizzazione di Navigare Srl, curata da Sergio Uribe, Alejandra Matiz, Ezio Pagano e Maria Rosso. Nella mostra sono proposte oltre alle opere d’arte in formato Modlight, centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista, per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida. Sarà anche possibile apprezzare gli angoli più rappresentativi dell’interno della sua storica abitazione di città del Messico. A Casa Azul, Frida visse sin dall’infanzia, prima con la sua famiglia e successivamente con il marito Diego Rivera. Una mostra sensoriale curata da esperti del settore, che presenta una visione della vita e degli amori di Frida Kahlo attraverso le sue vibranti lettere, le sue candide fotografie e le opere viste attraverso la tecnologia in una prospettiva immersiva e coinvolgente. Si racconta la storia di un’artista unica, percorrendo i luoghi della sua vita: la sua casa a Città del Messico, la sua camera da letto, il suo studio, il giardino di Casa Azul. Nel percorso lo spettatore acquisisce profonda comprensione delle relazioni di Frida con il marito, l’artista Diego Rivera e attraverso gli scatti del fotografo Leo Matiz, legge una storia più intima e personale della donna icona dell’arte contemporanea.

a cura di Luigi De Rosa

