Francia. Spari contro la moschea di Bayonne, due persone rimaste ferite. Fermato il responsabile, si tratta di un’84enne

Verso le 15.15 di oggi sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco oltre al lancio di una molotov contro la moschea di Bayonne, nel sud-ovest della Francia. Il responsabile è stato fermato poco dopo, si tratterebbe di un 84enne, ex candidato del Front National il quale ha prima tentato di dare fuoco alla porta della moschea ed ha poi sparato per quattro volte contro l’edificio religioso dove vi erano in quel momento diverse persone. Due anziani ultraottantenni sono stati feriti. Prima di scappare l’84enne ha anche un’auto presente sul posto è stata data alle fiamme. Sembra, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, che contro la moschea sia stata lanciata anche una tanica di benzina che ha provocato un’esplosione non fortissima.