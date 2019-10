Fra fake news e giornali falsi, diciamo basta. Ecco come riconoscerli

Da Positano ad Amalfi e Ravello, Sorrento , Agerola e dintorni, nell’area di Positanonews, che oramai copre le coste della provincia di Salerno e Napoli in Campania, dopo di noi sono nati molti giornali online e blog che si autodefiniscono di informazione.

Come fare a capire chi è affidabile e chi invece è un vero e proprio imbroglione / imbonitore, col sorriso sardonico da ebete , come i venditori porta a porta che vogliono propinarti ogni tipo di oggetto, arrivano qui in Costiera amalfitana e in Penisola Sorrentina , tanti soggetti che si vogliono appropriare di una linea editoriale , di un prodotto, di una realtà, creata da Positanonews dal 2005.

Allora una delle prime regole è questa. L’affidabilità nel tempo di una azienda. In questo caso la prima in assoluto del giornalismo locale online infraprovinciale nel Sud Italia.

Il secondo parametro è quello della LEGALITA’ , e questa, per un giornale in Italia si ottiene attraverso una registrazione in Tribunale con un direttore responsabile . Positanonews ha la registrazione in Tribunale, che ci sottopone a delle responsabilità e dei doveri ed oneri, altri non la hanno. E ha un direttore responsabile, l’avvocato Michele Cinque, che ha scritto per il Corriere, la Stampa di Torino, L’Espresso, prima ancora Mattino, Metropolis, Golfo, Agorà , E’ Costiera. Dirigendo, prima di Positanonews, tutti i più prestigiosi giornali della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. E questo è anche importante, la storia di una persona è data da quello che ha ottenuto, neanche dai premi , che pur abbiamo ricevuto, spesso frutto di amicizie politiche. L’uomo, in questo caso , va giudicato dal suo lavoro.

Altro parametro è il territorio. Se un giornale è di Positano, deve essere una persona di Positano a portare avanti il giornale , se è di Sorrento idem. Nulla vieta a un giornale nato a Positano, che continua a portare il nome di Positano, occuparsi anche di Sorrento e di Amalfi, come facciamo noi. Ma che pensate voi di chi si appropria del nome di un Comune dove non è nato e non vive per parlare di esso copiando in gran parte post e foto ovunque dai social network?

Ci sono altri parametri , ma non vogliamo tediare i lettori, molti non lo sanno ma siamo stati sottoposti al vaglio della stampa estera. E abbiamo rispettato tutti i requisiti richiesti dai colleghi USA. Ogni anno arrivano da New York giornaliste americane a fare stage con il nostro direttore responsabile. Sono state ad Amalfi, Ravello, Positano, Sorrento. E tutte hanno avuto un grande beneficio da questa formazione e scrivono di noi all’esterero. Il nostro giornale è stato oggetto di tesi di laurea a Milano, a Napoli, abbiamo fatto lezioni all’Università , al Liceo Classico e Scientifico. Certe persone dovrebbero venire a parlare da noi prima di blaterare al vento.

Abbiamo dal 2005 solo tentativi di imitazioni, di copiare la nostra Linea Editoriale. Molti ci hanno messi 15 anni per capirlo, la linea editoriale è parlare del locale come se fosse il nazionale. Glocal, non a caso, come il convegno che si terrà fra qualche settimana a Varese con l’ANSO. Un’associazione Nazionale di cui facciamo parte da oltre un decennio.

Il tentativo deficiente di screditare un giornale che fa il suo lavoro quotidianamente rispettando le persone, a differenza di altri che non sanno neanche cosa sia il rispetto e la riconoscenza, altrimenti la prima cosa che dovrebbero dire è che solo grazie a Positanonews che sono nate altre realtà, perchè ci hanno emulato.

Abbiamo tracciato una strada , siamo stati dei pionieri, abbiamo aperto dei sentieri, purtroppo nei sentieri passa di tutto , anche l’imbecille di turno che farebbe meglio a starsi zitto, ma evidentemente è talmente frustrato che non ha altro di meglio da fare pur di sfogare la sua rabbia per la sua manifesta incapacità anche di copiarci il nostro modello editoriale.

Per quanto riguarda le fake news alcune LINEE GUIDA

Per contrastare la diffusione di notizie false, Facebook ha stilato alcune linee guida per riconoscerle. Abbiamo integrato anche i nostri consigli pratici per aiutarti a starne alla larga. Vediamo rapidamente quali elementi valutare per individuare le fake news:

TITOLI

Sono l’elemento che attira di più anche perché, spesso, l’utente medio non si sofferma sul resto. Per questo le fake news fanno leva su titoli esagerati e altisonanti, scritti in maiuscolo e con un uso eccessivo di punti esclamativi. Dubita di affermazioni contenute in un titolo che possono sembrare troppo esagerate: c’è un’alta probabilità che siano false.

URL

Spesso vengono storpiate le url di siti di informazione, così da renderle credibili a un occhio poco attento. Una notizia riportata da una url molto simile a quella di un sito esistente potrebbe indicare che siamo davanti a una fake news. Tra i casi più famosi, ricordiamo “Il fatto quotidaino”, che gioca sull’inversione della I e della D di “quotidiano” per confonderlo con la testata. Confronta la url con quella della fonte attendibile.

IMMAGINI

Anche le immagini, così come i titoli, sono spesso pensate per catturare l’attenzione del lettore. Le notizie false contengono frequentemente foto o video ritoccati, altre volte invece le immagini possono essere autentiche, ma prese fuori dal loro contesto. Come consiglia anche Facebook, è possibile fare una ricerca tramite immagine per verificarne l’origine: uno strumento molto utile in questo senso è il sito TinEye.

FORMATTAZIONE ED ERRORI

Gli errori capitano a tutti, ma i siti che diffondono fake news sono spesso zeppi di errori di battitura o hanno formattazioni di testo anomale. Se il contenuto che stai leggendo presenta questi due elementi, meglio farsi venire qualche dubbio prima di condividerlo.

FONTI

Anche se il tempo a disposizione non è tanto, assicurati che la notizia provenga da una fonte di cui ti fidi e o da un sito attendibile. Se la notizia viene riportata da un’organizzazione che non conosci e, soprattutto, se è l’unica a riportarla, dubita. Visita la sezione “informazioni” della pagina, così almeno da avere un’idea di chi c’è dietro.

DATE

Controlla la data di pubblicazione della notizia, spesso potrebbe essere vecchia e riproposta con il solo intento di acchiappare qualche like sui social. Anche le date riportate all’interno del contenuto (come quelle degli avvenimenti, per esempio) potrebbero essere sbagliate e la loro cronologia potrebbe non avere alcun senso.

TESTIMONIANZE

Verifica le fonti e assicurati che siano attendibili. Se si fa riferimento a esperti di cui non viene fatto il nome o se mancano le prove, probabilmente si tratta di una notizia falsa.

ALTRE FONTI

Una notizia vera viene sempre riportata da più di una fonte. Questo significa che se nessun altro sito riporta la stessa notizia, probabilmente siamo davanti a un falso. Se la notizia è stata ripresa da diversi siti che ritieni attendibili, allora è più probabile che sia vera.

È UNO SCHERZO?

Esiste una serie di siti satirici che pubblicano notizie false, al solo scopo di far divertire. Anche se a volte può risultare difficile distinguerle dalle notizie vere, è bene almeno porsi delle domande. Controlla la fonte e verifica che non sia già nota per le sue parodie.

INTENZIONALMENTE FALSE

Attenzione perché alcune notizie sono intenzionalmente false. Utilizza le capacità critiche quando leggi le notizie e condividile sono se non hai dubbi sulla loro veridicità.