Foto virale.Treno EAV Circumvesuviana Napoli-Sorrento guasto, a Pompei turisti a piedi sui binari

Treno EAV Circumvesuviana Napoli – Sorrento guasto, a Pompei i turisti sono costretti a scendere e proseguire a piedi sui binari per raggiungere la stazione più vicina. La foto diventa virale e simboleggia i disagi, oramai diventato un refrain, del nostro treno che tutti sognano e che potrebbe diventare un volano per la Penisola sorrentina ed una valida soluzione per il problema del traffico. Ma se funziona così?