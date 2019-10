Una foto di Romina Junior insieme a papà Al Bano e mamma Romina riaccende le speranze dei fan di rivederli insieme

Romina e Al Bano hanno fatto sognare migliaia di persone con la loro storia d’amore che sembrava una vera e propria favola. Poi è arrivato il periodo della separazione che ha gettato nello sconforto i fan che, però, non si sono mai rassegnati all’addio definitivo della coppia. E, a quanto pare, il tempo ha dato loro ragione visto che ultimamente sembra che i due si siano riavvicinati e tutto lascia ipotizzare un ritorno di fiamma. Ed ora è proprio Romina junior a pubblicare sul suo profilo social una foto insieme ai genitori ed ai fratelli. Il classico ritratto di una famiglia unita e felice. E’ una foto dello scorso anno e ad accompagnarla la giovane Romina ha pubblicato una frase molto significativa: “La mia famiglia Brambilla. Ne abbiamo viste e vissute di cotte e di crude. Ci amiamo, litighiamo, ci manchiamo ma saremo sempre l’uno l’angelo custode dell’altro”. Chiaramente non si sono fatti attendere i like ed i commenti entusiasti dei fan. E tutti sperano che la favola d’amore possa riprendere da dove si era interrotta per proseguire felicemente.