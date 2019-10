O Fortuna velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis...

Napoli. Oggi, 5 ottobre 2019, presso il Complesso Monumentale di Donnaregina sono in programma alle ore 20.30 i Carmina Burana, raccolta di canti medievali goliardici, per lo più in latino, ma anche in tedesco, scoperta in un codice del 1225 circa, proveniente dall’abbazia di Benediktbeuern. Un’occasione unica in cui l’unione di coro, pianoforti, percussioni e cantanti solisti tracceranno sul palco un ponte tra storia e tradizione.

