Fondazione Ravello. Intervento di Vuilleumier e Nicola Amato chiede consiglio comunale “Regione Campania provoca litigiosità” . Le opposizione consiliari intervengono con diverso tenore sulla vicenda della Fondazione Ravello commissariata dalla Regione Campania con Mauro Felicori, che non ha portato a termine il compito entro i sei mesi e si avvia a non portarlo a termine neanche a fine anno, con una impasse che crea danni a tutto il territorio della Costa d’ Amalfi e oltre, vista l’importanza della Città della Musica. Con l’ex sindaco Vuilleumier e Salvatore Di Martino gli attacchi sono stati sempre duri ed è uno scontro senza quartiere, sotto pubblichiamo integralmente il loro intervento. Nicola Amato , altro consigliere di opposizione, interviene chiedendo un consiglio comunale , tirando in ballo il Dossier che ha fatto scoperchiare problemi che hanno fatto intervenire la Guardia di Finanza sui conti della Fondazione. Amato dice una cosa che condivide oramai quasi tutta la Costiera amalfitana ( ovviamente c’è chi è contro a prescindere o per opposizione politica ) che in questo caso da Napoli hanno creato i presupposti per ledere l’autonomia locale. Un commissario nominato per far funzionare una struttura che peggiora e fa scatenare una guerra sul territorio, non è proprio la soluzione migliore che ci si aspettava da Vincenzo De Luca, e questo lo dicono , indirettamente, non solo l’amministrazione Di Martino, un buon numero di operatori, ma anche parte delle minoranze consiliari che non hanno interesse a condividere le posizioni del sindaco .

Ravello 31 ottobre 2019

Sindaco

Consiglieri comunali

c/o Comune di Ravello

OGGETTO: Deliberazione della Giunta comunale nr. 117 del 23.10.2019.

Richiesta discussione in Consiglio comunale delle problematiche

relative alla Fondazione.

Egr. Sigg. Sindaco e Consiglieri comunali di Ravello

Premesso:

che con deliberazione nr. 117 del 23.10.2019 la Giunta comunale ha chiesto un intervento dell’autorità di vigilanza regionale per:

la revoca del commissario dott. Felicori il ripristino degli organi di governo della Fondazione Ravello

Evidenziato che l’Amministrazione comunale di Ravello, con nota del 27 novembre 2019, inoltrava espressa richiesta di un intervento dell’Autorità di Governo (regionale) affinchè si adoperasse per determinare un più efficace assetto della Fondazione Ravello;

Che lo stesso Sindaco ha più volte rimarcato che la nomina del Commissario sia avvenuta proprio su impulso del Comune di Ravello, sebbene oggi il dott. Felicori non risulti più gradito (ultimamente definito addirittura podestà!);

Rappresentato che ad oggi, alcuna ipotesi di riassetto istituzionale della Fondazione Ravello risulta presentata ai soci della stessa tra cui il Comune di Ravello;

Che tale ipotesi dovrà in ogni caso essere recepita dagli organi collegiali dei soci istituzionali della Fondazione Ravello;

Che il ripristino di organismi legittimi e collegiali è quanto mai necessario sia per il buon funzionamento del sodalizio sia soprattuto per le scelte, a vantaggio dell’intero territorio, frutto di una attenta e condivisa programmazione al fine di rilanciare Ravello quale centro internazionale della cultura e rispettare la mission per la quale Fondazione Ravello è stata costituita.

Che le querelle ad oggi portate avanti dal Sindaco e lo stesso atto giuntale, quale mera espressione politica di un gruppo, esprimono una volontà minoritaria dei cittadini di Ravello;

Ritenuto che una discussione complessiva su Fondazione Ravello, debba essere fatta unicamente in Consiglio comunale luogo deputato alla rappresentanza cittadina:

per verificare l’opportunità della permanenza in Fondazione da parte del Comune di Ravello, a seguito della compressione delle prerogative del Comune, socio fondatore, rispetto a quelle della Regione Campania che interviene in tutte le scelte sia degli organi di vertice che amministrativi, provocando di fatto, da diversi anni, scelte e litigiosità continua, suprattutto politica (riguardanti le amministrazioni comunali succedutesi nel tempo), il cui eco travalica i confini cittadini con una ricaduta negativa di immagine;

conseguentemente:

per analizzare e discutere il memorandum dell’avv. Della Pietra, già membro del consiglio di indirizzo, sulla gestione della Fondazione Ravello degli ultimi anni; per fare un bilancio sull’attività commissariale a tutt’oggi e del rispetto del mandato commissariale; per presentare, una nuova bozza di statuto, da sottoporre agli altri soci della Fondazione Ravello, di fatto sostituendosi il Comune di Ravello all’attuale commissario; per discutere sull’effettiva volontà di conferimento dell’Auditorium Oscar Niemeyer, a Fondazione Ravello, attesa la disastrosa gestione degli ultimi tre anni e lo stato di abbandono in cui versa la struttura, conferimento che non può essere una prerogativa del Sindaco e della sua amministrazione ma oggetto di scelte ponderate nell’interesse esclusivo dei cittadini di Ravello cui solo compete la prerogativa di scelta.

Che per quanto innanzi si impone un confronto democratico in Consiglio comunale sull’intera vicenda Fondazione, cui non ci si può sottrarre nell’immediato;

Si chiede al sig. Sindaco, anche su impulso dei Consiglieri comunali, di voler affrontare le problematiche di cui innanzi in un apposito consiglio comunale.

Il Capogruppo consiliare di Ravello nel Cuore

dott. Nicola Amato

CUI PRODEST?

A chi giova il gran polverone sollevato in questi giorni contro la Fondazione Ravello? A chi giova l’ostracismo verso il commissario Felicori ed il Segretario Generale Ermanno Guerra? Di certo non alla nostra prestigiosa cittadina e ai ravellesi, ancora una volta porta acqua al mulino di chi da un trentennio sfrutta il nome di Ravello a proprio esclusivo vantaggio.

Tutto ciò che si sta ponendo in essere in questi giorni deve far riflettere seriamente sulla necessità, oramai ineludibile, di dover rivedere i meccanismi di funzionamento della Fondazione e la sua mission.

Prima ancora del buon nome e dell’immagine a Ravello è messa in pericolo la democrazia stessa: un organismo così importante e prezioso per lo sviluppo turistico di Ravello e dell’intero territorio, non può permettersi di mantenere al suo interno centri di potere che considerano la Fondazione un feudo personale o uno strumento che possa essere asservito agli interessi di una parte politica.

Gli atti assunti dalla giunta comunale “Rinascita Ravellese”, la firma su di un documento richiesta agli operatori economici di Ravello – “fatta girare” da persone molto vicine all’amministrazione comunale – la lettera di solidarietà di alcuni dipendenti della Fondazione Ravello sottoscritta anche da una parte di fornitori di servizi, (provenienti apparentemente tutte da una unica “mano”), sono fatti gravi che non possono essere sottaciuti.

Tutto quanto posto in essere negli ultimi giorni rischia di trasmettere all’esterno un’immagine distorta di Ravello che è da sempre riconosciuta come una città aperta al “mondo”, ospitale e riconoscente verso tutti coloro che hanno contribuito alla sua crescita e al suo sviluppo.

Le azioni contraddittorie poste in essere in questi giorni nei confronti della Fondazione Ravello che si inseriscono in un quadro fallimentare dell’azione di governo appaiono quasi isteriche, provengono – é bene ricordarlo – da un’Amministrazione che non rappresenta la maggioranza del paese e che bene avrebbe fatto in questi anni a coinvolgere i gruppi di opposizione presenti in consiglio comunale anziché esautorarli, ignorando così la maggioranza del paese (esito del voto popolare del 2016) presente in consiglio comunale con il gruppo Insieme per Ravello e Ravello nel Cuore.

Non entriamo nella vicenda personale di un dipendente della Fondazione, che sta tanto assorbendo il Sindaco di Ravello nella sua strenua difesa (forse perché proprio quel dipendente ha partecipato attivamente nel 2016, alla campagna elettorale per la lista Rinascita Ravellese?), in quanto abbiamo massima fiducia nel sistema democratico di cui facciamo parte che prevede regole e tutele per i lavoratori che appaiano pienamente rispettati dai massimi vertici attuali della Fondazione Ravello.

Ci meraviglia, invece, che il Sindaco (per giunta valente avvocato) si sia spinto a tanto in nome, almeno così vogliono farci sembrare, della difesa di un ravellese. Non abbiamo visto altrettanta energia quando ad altre realtà associative ravellesi non è stata data la possibilità di svolgere le proprie attività di carattere sociale e culturale.

La vicenda agli onori della stampa in questi giorni, si sta consumando secondo un canovaccio già visto in precedenti occasioni. E così si procede come già in passato, alla conta dei nemici e degli amici, dei favorevoli e dei contrari (poco conta se indotti con telefonate e pressioni) a pratiche che appartenevano ad un passato che fino a qualche anno fa speravamo archiviato.

Siamo certi che i cittadini e gli operatori economici (inconsapevoli attori) avrebbero senz’altro apprezzato, in luogo della richiesta (velatamente imposta) di sottoscrizione di documenti di solidarietà e di deliberazioni di giunta con la richiesta di revoca del commissario, iniziative volte a sollecitare la definizione dei programmi artistici-culturali per la stagione 2020 affinché il calendario degli eventi fosse strumento di “vendita” per gli operatori turistici del territorio e potesse essere presentato almeno alle più importanti fiere di settore.

Gruppo Consiliare “Insieme per Ravello”

Paolo Vuilleumier

Gianluca Mansi