Fondazione Ravello, arrivano controlli e ci sono facce tese in Via Wagner. Poco fa sono stati viste entrare delle persone negli uffici della Fondazione guidata da Mauro Felicori , commissario della Regione Campania. Sembrerebbero essere carabinieri o uomini della Guardia di Finanza. Ultimamente la Fondazione della cittadina della Costiera amalfitana ha avuto non poche critiche per la gestione. Ma al momento non si riesce a saper nulla.