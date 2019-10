FISCIANO, SOSPESE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO POSTALE SITO IN CORSO SAN VINCENZO

Le attività saranno sospese dal 9 al 28 ottobre. I cittadini potranno fare riferimento ad altri due uffici del territorio del comune di Fisciano

L’ufficio postale di Fisciano sito in Corso San Vincenzo Ferreri 17, sospenderà le attività per necessari interventi indifferibili e urgenti dal 09 ottobre al 28 dello stesso mese.

Sarà trasferita per lo stesso periodo anche la sala consulenza. I cittadini potranno fare riferimento anche agli altri uffici siti nel Comune di Fisciano, in particolare:

Penta, sito in via Adamo Fortunato 2, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato con orario dalle 8.20 alle 12.35.

L’ufficio dell’Università di Salerno, dotato di ATM H24 e sito all’interno dell’Ateneo in Via Giovanni Paolo II SNC, aperto, nelle giornate di lunedì e martedì, dalle 8.20 ai 16.55, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e chiuso il sabato.