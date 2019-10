Fiocco azzurro a Positano, è nato Roberto per la gioia di papà Vittorio e mamma Alessia

Positano. Un bel fiocco azzurro nella città della costiera amalfitana. E’ nato Roberto per la gioia dei neogenitori Vittorio Anastasio ed Alessia D’Urso e del fratellino Domenico. Felicità immensa anche per i nonni Roberto con Maria Pia e Domenico con Brigida. La redazione di Positanonews si unisce al coro delle felicitazioni per Vittorio ed Alessia augurando al nuovo arrivato una vita ricca di gioia ed amore. Benvenuto Roberto.