Fiocco azzurro a Positano: è nato Luca

A Positano una mamma ha dato alla luce una nuova vita nella notte tra sabato 26 e domenica 27, proprio durante il cambio dell’ora. Il suo nome è Luca Merolla, uno splendido bimbo in ottima salute e dal peso di oltre 3,5 kg. Nulla è più bello di una nuova vita, che riesce a colmare di gioia i cuori di tutta la famiglia. Crescere un figlio non è mai semplice, ma le soddisfazione e la gioia non mancheranno.

Quando nasce un figlio nascono anche una mamma e un papà, tanti auguri da Positanonews ai genitori Giulio e Alessia ed alla famiglia.