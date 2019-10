Oggi stiamo godendo di una giornata serena e soleggiata anche se con temperature in calo rispetto ai giorni scorsi, con minime intorno ai 15 gradi e massime intorno ai 24. Ma non illudiamoci perché andiamo incontro ad un weekend un po’ dispettoso nel quale dovremo tenere a portata di mano l’ombrello. Nella giornata di sabato in Campania il tempo si manterrà variabile ed a tratti nuvoloso durante la mattinata ma dal pomeriggio è previsto un peggioramento con possibilità di piogge a tratti intense. Domenica tornerà a splendere il sole con temperature in lieve rialzo. Ma da lunedì attendiamoci un nuovo peggioramento che ci farà ricadere nel clima autunnale.